Межбанк: к концу дня доллар немного укрепился

В среду, 31 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,95/24,98, к закрытию котировки составили 25,1/25,14.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,94, максимальные – 25,1. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,97, максимальные – 25,14.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,8292/27,8626, к закрытию котировки составили 27,96/28.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3933/0,3940, к закрытию котировки составили 0,39/0,4.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"