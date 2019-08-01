Межбанк: к закрытию доллар прибавил 15 копеек

В четверг, 1 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,22/25,26, к закрытию котировки составили 25,38/25,4.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,22, максимальные – 25,38. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,26, максимальные – 25,4.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,8479/27,8895, к закрытию котировки составили 28,03/28,05.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3952/0,3960, к закрытию котировки составили 0,4/0,4.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"