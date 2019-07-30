Межбанк: курс доллара к закрытию приблизился к 25 грн

Во вторник, 30 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,08/25,11, к закрытию котировки составили 25,02/25,05.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,02, максимальные – 25,1. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,05, максимальные – 25,14.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,9215/27,9524, к закрытию котировки составили 27,89/27,92.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3950/0,3956, к закрытию котировки составили 0,39/0,4.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"