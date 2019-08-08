Межбанк: курс доллара опустился ниже 25,3 грн

В среду, 7 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,3/25,34, к закрытию котировки составили 25,23/25,27.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,22, максимальные – 25,37. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,25, максимальные – 25,4.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 28,3486/28,3884, к закрытию котировки составили 28,25/28,29.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3880/0,3888, к закрытию котировки составили 0,39/0,39.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"