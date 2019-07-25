Межбанк: курс евро к закрытию подрос, курс доллара - упал

В четверг, 25 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,49/25,52, к закрытию котировки составили 25,45/25,48.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,43, максимальные – 25,5. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,46, максимальные – 25,53.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 28,38/28,41, к закрытию котировки составили 28,45/28,48.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4030/0,4040, к закрытию котировки составили 0,4/0,4.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"