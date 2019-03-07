Межбанк снова закрылся падением доллара

В четверг, 7 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,39/26,42, к закрытию котировки составили 26,36/26,385

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,345, максимальные – 26,39. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,375, максимальные – 26,42.

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Динамика межбанковского курса на графике

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Торги по евро начались с котировок 29,8418/29,8730, к закрытию котировки составили 29,6022/29,6277.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4002/0,4007, к закрытию котировки составили 0,3988/0,3993.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"