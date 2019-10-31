Межбанк снова закрылся падением курса доллара

В четверг, 31 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,88/24,92, к закрытию котировки составили 24,75/24,78.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,75, максимальные – 24,88. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,78, максимальные – 24,92.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,7710/27,8132, к закрытию котировки составили 27,5690/27,6024.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3902/0,3909, к закрытию котировки составили 0,3863/0,3869.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"