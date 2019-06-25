Межбанк снова закрылся ростом доллара

Во вторник, 25 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,16/26,19, к закрытию котировки составили 26,18/26,205.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,16, максимальные – 26,19. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,19, максимальные – 26,22.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,8197/29,8539, к закрытию котировки составили 29,8216/29,8474.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4180/0,4187, к закрытию котировки составили 0,4162/0,4171.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"