Межбанк вновь закрылся падением доллара

В среду, 8 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,29/26,325, к закрытию котировки составили 26,20/26,235.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,185, максимальные – 26,29. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,22, максимальные – 26,325.

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Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,4348/29,4882, к закрытию котировки составили 29,3440/29,3805.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4023/0,4032, к закрытию котировки составили 0,4020/0,4029.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"