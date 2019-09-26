Межбанк вновь закрылся падением доллара

В четверг, 26 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,15/24,19, к закрытию котировки составили 24,09/24,12.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,09, максимальные – 24,20. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,12, максимальные – 24,23.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,4539/26,4953, к закрытию котировки составили 26,4195/26,4524.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3752/0,3762, к закрытию котировки составили 0,3745/0,3754.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"