Акция по сбору лимонов в monobank вызвала не только рекордную активность пользователей, но и перегрузку банковской инфраструктуры, волну мемов, партнерских инициатив и дискуссии о границах геймификации в банковском сервисе.

В пике игры одновременно находилось 750 000 пользователей, а только за первую ночь с 00:00 до 06:00 лимоны искали более 149 000 клиентов.

Что именно происходило внутри системы в часы пик, как команда реагировала на сбои, каковы бизнес-результаты и кто стоит за идеей, которая захватила миллионы? Об этом – в эксклюзивном интервью LIGA.net с соучредителем monobank Олегом Гороховским.