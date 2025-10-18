Ексклюзив
"Тріумф маркетингу". Бліц-інтервʼю з Олегом Гороховським про залаштунки "лимонної" акції
Ірина Колеснік
Кореспондентка LIGA.net, розділ "Фінанси"
Акція по збору лимонів в monobank викликала не лише рекордну активність користувачів, а й перевантаження банківської інфраструктури, хвилю мемів, партнерських ініціатив і дискусії про межі гейміфікації в банківському сервісі.
На піку в грі одночасно перебували 750 000 користувачів, а лише за першу ніч з 00:00 до 06:00 лимони шукали понад 149 000 клієнтів.
Що саме відбувалося всередині системи в пікові години, як команда реагувала на збої, які бізнес-результати та хто стоїть за ідеєю, яка захопила мільйони? Про це – в ексклюзивному інтерв’ю LIGA.net із співзасновником monobank Олегом Гороховським.
