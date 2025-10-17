OLX раскритиковала налог на онлайн-продажи: прогнозирует, что люди уйдут в тень

В OLX считают, что законопроект №14025 в нынешнем виде не соответствует практикам ЕС

Фото: pixabay

Компания OLX считает, что законопроект №14025 о налогообложении доходов от цифровых платформ не соответствует устоявшимся практикам Евросоюза, а принятие документа в текущей редакции будет иметь негативные последствия для государства, бизнеса и миллионов украинцев. Об этом LIGA.net сообщила пресс-служба OLX Украина.

"Это не "налог на OLX". Это налог на обычных людей. Если его примут без изменений, пострадают не бизнесы, а миллионы украинцев", – отметили в компании.

Согласно предложенным нормам, даже те, кто продает только одну книгу или куртку в год, будут вынуждены платить налог или проходить сложную процедуру его возврата через налоговую службу, отметили в компании.

В OLX считают, что новые налоговые правила могут привести к тому, что частные продавцы уйдут "в тень", продавая вещи через соцсети или напрямую, что увеличит риски мошенничества.

Кроме того, если физлица будут обязаны платить налоги или проходить бюрократические процессы, они будут учитывать эти расходы в ценах. Следовательно, даже бывшие в употреблении товары станут дороже.

OLX поддерживает налоговую прозрачность и гармонизацию украинского законодательства со стандартами ЕС, но настаивает на:

→ исключениях для частных лиц с объемом продаж до 2000 евро в год;

→ поэтапном внедрении норм;

→ диалоге с рынком перед принятием закона.