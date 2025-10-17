OLX розкритикувала податок на онлайн-продажі: прогнозує, що люди підуть у тінь

В OLX вважають, що законопроєкт №14025 у нинішньому вигляді не відповідає практикам ЄС

Фото: pixabay

Компанія OLX вважає, що законопроєкт №14025 про оподаткування доходів від цифрових платформ не відповідає усталеним практикам Євросоюзу, а ухвалення документа у поточній редакції матиме негативні наслідки для держави, бізнесу і мільйонів українців. Про це LIGA.net повідомила пресслужба OLX Україна.

"Це не "податок на OLX". Це податок на звичайних людей. Якщо його ухвалять без змін, постраждають не бізнеси, а мільйони українців", – наголосили в компанії.

Згідно з запропонованими нормами, навіть ті, хто продає лише одну книгу чи куртку на рік, будуть змушені сплачувати податок або проходити складну процедуру його повернення через податкову службу, зазначили в компанії.

В OLX вважають, що нові податкові правила можуть призвести до того, що приватні продавці підуть "у тінь", продаючи речі через соцмережі чи безпосередньо, що збільшить ризики шахрайства.

Крім того, якщо фізособи будуть зобов’язані сплачувати податки або проходити бюрократичні процеси, вони враховуватимуть ці витрати у цінах. Отже, навіть вживані товари стануть дорожчими.

OLX підтримує податкову прозорість і гармонізацію українського законодавства зі стандартами ЄС, але наполягає на:

→ винятках для приватних осіб з обсягом продажів до 2000 євро на рік;

→ поетапному впровадженні норм;

→ діалозі з ринком перед ухваленням закону.