Онлайн-продажі й заробітки через платформи більше не залишаться "в тіні". Уряд подав до парламенту законопроєкт №14025, який зобов’яже продавців і фрилансерів декларувати доходи, а платформи – стати податковими агентами. OLX, Rozetka, Glovo, Amazon чи Airbnb – усі вони потрапляють під нові правила.

Поки що законопроєкт на розгляді у Верховній Раді, але в держбюджет на 2026 рік вже заклали отримання коштів за цією статтею доходу в розмірі 14 млрд грн.

Що зміниться для бізнесу й користувачів, які податки доведеться сплачувати та яких штрафів уникати – у матеріалі LIGA.net.