Онлайн-продажи и заработок через платформы больше не останутся "в тени". Правительство внесло в парламент законопроект №14025, который обяжет продавцов и фрилансеров декларировать доходы, а платформы – стать налоговыми агентами. OLX, Rozetka, Glovo, Amazon или Airbnb – все они попадают под новые правила.

Пока законопроект находится на рассмотрении в Верховной Раде, но в государственный бюджет на 2026 год уже заложили получение средств по этой статье доходов в размере 14 млрд грн.

Что изменится для бизнеса и пользователей, какие налоги придется платить и каких штрафов следует избегать – в материале LIGA.net.