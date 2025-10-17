Число клиентов банка mono превысило 10 миллионов – об этом 16 октября сообщил соучредитель банка Олег Гороховский. По этому случаю в приложении mono запустили игру, где пользователи могут собирать виртуальные "лимоны" и получать подарки – среди призов даже автомобиль BMW 3 Series.

Только за ночь с 16 на 17 октября более 149 000 пользователей присоединились к поиску лимонов. Из-за такого ажиотажа система перестала работать: часть клиентов не могли совершить перевод, оплату или отправить донат, а в социальных сетях массово появились жалобы на сбои в работе приложения.

Что же на самом деле произошло – гениальный маркетинговый ход, привлекший внимание сотен тысяч, или чрезмерная геймификация, парализовавшая работу банка? Расследование провела корреспондент LIGA.net.