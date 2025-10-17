Тренд
Лимонна лихоманка: як mono змусив 2 млн користувачів грати в гру
Ірина Колеснік
Кореспондентка LIGA.net, розділ "Фінанси"
Кількість клієнтів банку mono перевищила 10 мільйонів – про це 16 жовтня повідомив співзасновник банку Олег Гороховський. З цієї нагоди в застосунку mono запустили гру, де користувачі можуть збирати віртуальні "лимони" й отримувати подарунки – серед призів навіть автомобіль BMW 3 Series.
Лише за ніч з 16 на 17 жовтня понад 149 000 користувачів долучилися до пошуків лимонів. Через такий ажіотаж система перестала працювати: частина клієнтів не могла здійснити переказ, оплату або надіслати донат, а у соцмережах масово з’явилися скарги на збої в роботі застосунку.
То що ж насправді сталося – геніальний маркетинговий хід, що привернув увагу сотень тисяч, чи зайва гейміфікація, яка паралізувала роботу банку? Розбиралася кореспондентка LIGA.net.
