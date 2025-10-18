"Не ожидали такого". Акция с лимонами увеличила нагрузку на mono в восемь раз
Запуская акцию с лимонами, monobank не ожидал такого ажиотажа среди пользователей и соответственно нагрузки на приложение. Об этом LIGA.net рассказал соучредитель банка Олег Гороховский.
"...мы не ожидали такого результата. Мы надеялись, что клиенты проявят к ней интерес", - сказал Гороховский.
Он напомнил, что у банка до этого уже был опыт с игровой "механикой" в приложении, например пасхальные яйца и елка.
"И мы видели интерес. Но то, что произошло с лимонами, для нас неожиданно", - заявил соучредитель mono.
По его словам, в связи с "поиском лимонов" нагрузка на банковских и серверных комплексах превышала предыдущий максимум в семь с половиной - восемь раз.
"Мы видели одновременно в приложении 300 000 клиентов, которые искали лимоны. На пике за полчаса в приложении было 750 000 клиентов, а количество авторизационных запросов на транзакции вчера (разговор состоялся 17 октября. - Ред.) составляло рекордные 24,1 млн", - рассказал соучредитель monobank.
- 16 октября monobank объявил о "охота на лимоны" в честь 10 млн клиентов. За определенное количество собранных в приложении лимонов компания разыгрывает BMW 3 и 100 iPhone 17 и другие призы.
- Чрезмерная активность участников привела к временному сбою части функционала.
