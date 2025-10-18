"Не ожидали такого". Акция с лимонами увеличила нагрузку на mono в восемь раз

В день запуска игры на пике у приложения monobank было 750 000 клиентов

Фото: EPA

Запуская акцию с лимонами, monobank не ожидал такого ажиотажа среди пользователей и соответственно нагрузки на приложение. Об этом LIGA.net рассказал соучредитель банка Олег Гороховский.

"...мы не ожидали такого результата. Мы надеялись, что клиенты проявят к ней интерес", - сказал Гороховский.

Он напомнил, что у банка до этого уже был опыт с игровой "механикой" в приложении, например пасхальные яйца и елка.

"И мы видели интерес. Но то, что произошло с лимонами, для нас неожиданно", - заявил соучредитель mono.

По его словам, в связи с "поиском лимонов" нагрузка на банковских и серверных комплексах превышала предыдущий максимум в семь с половиной - восемь раз.

"Мы видели одновременно в приложении 300 000 клиентов, которые искали лимоны. На пике за полчаса в приложении было 750 000 клиентов, а количество авторизационных запросов на транзакции вчера (разговор состоялся 17 октября. - Ред.) составляло рекордные 24,1 млн", - рассказал соучредитель monobank.

Читайте также Лимонная лихорадка: как mono заставил 2 млн пользователей играть в игру