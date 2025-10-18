"Не очікували такого". Акція з лимонами збільшила навантаження на mono у вісім разів

У день запуску гри на піку у застосунку monobank було 750 000 клієнтів

Фото: EPA

Запускаючи акцію з лимонами, monobank не очікував такого ажіотажу серед користувачів і відповідно навантаження на застосунок. Про це LIGA.net розповів співзасновник банку Олег Гороховський.

"...ми не очікували такого результату. Ми сподівалися, що клієнти проявлять до неї інтерес", – сказав Гороховський.

Він нагадав, що у банку до цього вже був досвід з ігровою "механікою" в застосунку, як-от великодні яйця та ялинка.

"І ми бачили цікавість. Але те, що відбулося з лимонами, для нас несподівано", – заявив співзасновник mono.

За його словами, у звязку із "пошуком лимонів" навантаження на банківських та серверних комплексах перевищувало попередній максимум у сім з половиною – вісім разів.

"Ми бачили одночасно у застосунку 300 000 клієнтів, які шукали лимони. На піку за пів години у застосунку було 750 000 клієнтів, а кількість авторизаційних запитів на транзакції вчора (розмова відбулася 17 жовтня. – Ред.) становила рекордні 24,1 млн", – розповів співзасновник monobank.

