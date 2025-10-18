"Не очікували такого". Акція з лимонами збільшила навантаження на mono у вісім разів
Запускаючи акцію з лимонами, monobank не очікував такого ажіотажу серед користувачів і відповідно навантаження на застосунок. Про це LIGA.net розповів співзасновник банку Олег Гороховський.
"...ми не очікували такого результату. Ми сподівалися, що клієнти проявлять до неї інтерес", – сказав Гороховський.
Він нагадав, що у банку до цього вже був досвід з ігровою "механікою" в застосунку, як-от великодні яйця та ялинка.
"І ми бачили цікавість. Але те, що відбулося з лимонами, для нас несподівано", – заявив співзасновник mono.
За його словами, у звязку із "пошуком лимонів" навантаження на банківських та серверних комплексах перевищувало попередній максимум у сім з половиною – вісім разів.
"Ми бачили одночасно у застосунку 300 000 клієнтів, які шукали лимони. На піку за пів години у застосунку було 750 000 клієнтів, а кількість авторизаційних запитів на транзакції вчора (розмова відбулася 17 жовтня. – Ред.) становила рекордні 24,1 млн", – розповів співзасновник monobank.
- 16 жовтня monobank оголосив про "полювання на лимони" на честь 10 млн клієнтів. За певну кількість зібраних у застосунку лимонів компанія розігрує BMW 3 та 100 iPhone 17 та інші призи.
- Надмірна активність учасників призвела до тимчасового збою частини функціоналу.
Коментарі (0)