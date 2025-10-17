В приложении "Дия" появилась новая военная облигация "Лисичанск"

Инвестиции под 16,9% годовых с выплатой через год помогут купить оружие, технику и лекарства для ВСУ

Фото: Дия

В приложении "Дия" теперь можно приобрести новую военную облигацию "Лисичанск", средства от которой пойдут на нужды Сил обороны Украины. Об этом сообщила Дия.

Государство выпустило новую серию военных облигаций для финансирования армии. Средства от продажи облигаций "Лисичанск" будут направлены на закупку оружия, военной техники, медикаментов и выплату зарплат военнослужащим.

Одна облигация стоит 1 067 грн. Доходность составляет 16,9% годовых. Через год, 18 ноября 2026 года, инвестор получит 1 245 грн.

В отличие от доната, военная облигация возвращается с прибылью. Чем больше облигаций купить, тем больший доход можно получить за год.

Приобрести военные облигации можно через приложение. В Дии нужно нажать на "Военные облигации" на главном экране и выбрать облигацию "Лисичанск", партнера и количество. В течение трех рабочих дней облигация появится в вашем профиле в Дии.

Это безопасный способ инвестирования с гарантированной государством доходностью и одновременно помощь армии.

Военные облигации в Украине были запущены в марте 2022 года для финансирования нужд обороны. За это время украинцы приобрели более 21,5 млн военных облигаций через приложение "Дия". Это почти 22,4 млрд гривен прямой помощи для Сил обороны.