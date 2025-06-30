У Дії зʼявилася нова військова облігація, названа на честь українського міста в Криму
В Україні запустили нову військову облігацію, яка доступна для придбання через державний застосунок "Дія". Про це повідомила пресслужба Дії.
Отримані гроші спрямовуються на підтримку Сил оборони України: фінансування озброєння, техніки, медикаментів та виплату грошового забезпечення військовослужбовцям.
Нова облігація має назву українського міста Алушта у Ялтинському районі Криму, яке наразі тимчасово окуповане Росією.
Вартість однієї облігації становить 1 048 грн. Річна ставка – 16,8%. Дата виплати – 16 вересня 2026 року.
У Дії наголошують, що придбання облігацій підтримує Сили оборони та наближає "день, коли кожен українець повернеться додому".
- З початку 2024 року українці та бізнес збільшили обсяг придбаних ОВДП на 45,5 млрд грн.
- У травні 2025 року в Дії зʼявилося пʼять нових військових облігацій: "Токмак", "Соледар", "Форос", "Новий Світ" і "Лівадія".