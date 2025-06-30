У Дії зʼявилася нова військова облігація, названа на честь українського міста в Криму

В Україні запустили нову військову облігацію "Алушта" з річною ставкою у 16,8%

Фото: Дія

В Україні запустили нову військову облігацію, яка доступна для придбання через державний застосунок "Дія". Про це повідомила пресслужба Дії.

Отримані гроші спрямовуються на підтримку Сил оборони України: фінансування озброєння, техніки, медикаментів та виплату грошового забезпечення військовослужбовцям.

Нова облігація має назву українського міста Алушта у Ялтинському районі Криму, яке наразі тимчасово окуповане Росією.

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Вартість однієї облігації становить 1 048 грн. Річна ставка – 16,8%. Дата виплати – 16 вересня 2026 року.

У Дії наголошують, що придбання облігацій підтримує Сили оборони та наближає "день, коли кожен українець повернеться додому".