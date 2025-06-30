В Дии появилась новая военная облигация, названная в честь украинского города в Крыму

В Украине запустили новую военную облигацию "Алушта" с годовой ставкой в 16,8%

Фото: Дия

В Украине запустили новую военную облигацию, которая доступна для приобретения через государственное приложение "Дия". Об этом сообщила пресс-служба Дии.

Полученные средства направляются на поддержку Вооруженных Сил Украины: финансирование вооружения, техники, медикаментов и выплату денежного содержания военнослужащим.

Новая облигация названа в честь украинского города Алушта в Ялтинском районе Крыма, который в настоящее время временно оккупирован Россией.

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Стоимость одной облигации составляет 1 048 грн. Годовая ставка – 16,8%. Дата выплаты – 16 сентября 2026 года.

В Дие подчеркивают, что покупка облигаций поддерживает Силы обороны и приближает "день, когда каждый украинец вернется домой".