В Дии появилась новая военная облигация, названная в честь украинского города в Крыму
В Украине запустили новую военную облигацию, которая доступна для приобретения через государственное приложение "Дия". Об этом сообщила пресс-служба Дии.
Полученные средства направляются на поддержку Вооруженных Сил Украины: финансирование вооружения, техники, медикаментов и выплату денежного содержания военнослужащим.
Новая облигация названа в честь украинского города Алушта в Ялтинском районе Крыма, который в настоящее время временно оккупирован Россией.
Стоимость одной облигации составляет 1 048 грн. Годовая ставка – 16,8%. Дата выплаты – 16 сентября 2026 года.
В Дие подчеркивают, что покупка облигаций поддерживает Силы обороны и приближает "день, когда каждый украинец вернется домой".
- С начала 2024 года украинцы и бизнес увеличили объем приобретенных государственных облигаций на 45,5 млрд грн.
- В мае 2025 года в Дие появились пять новых военных облигаций: "Токмак", "Соледар", "Форос", "Новый Свет" и "Ливадия".