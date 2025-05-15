В Дие появилось пять новых военных облигаций: наибольшая ставка – от 17,9% годовых

В Дие теперь можно купить облигации "Токмак", "Соледар", "Форос", "Новий Світ" и "Лівадія"

Фото: Дия

В приложение "Дия" добавили пять новых военных облигаций, которые украинцы могут приобрести в поддержку Сил обороны и экономики Украины. Об этом сообщает пресс-служба Дии.

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Каждая из облигаций названа в честь временно оккупированных украинских городов – "Токмак", "Соледар", "Форос", "Новий Світ" и "Лівадія".

Отмечается, что деньги с продажи облигаций идут на обеспечение армии (дроны, логистика, провизия, расходы), а также финансирование социальных расходов (зарплаты педагогам, медикам, пенсии).

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Новые облигации в Дие имеют следующие условия:

"Токмак" – 15% годовых, выплата: 4 февраля 2026 года;

"Соледар" – 16,75% годовых, выплата: 24 июня 2026 года;

"Форос" – 16,75% годовых, выплата: 3 ноября 2027 года;

"Новий Світ" – от 16,4% годовых, выплата: 14 апреля 2027 года;

"Лівадія" – от 17,9% годовых, выплата: 9 июня 2027 года.

"Как это работает? Покупаете десять облигаций Токмак за 10 443 грн – через год получаете 11 509 грн на карту "єПідтримка". Никакой комиссии и скрытых платежей", – отмечают в Дие.