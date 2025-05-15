В Дие появилось пять новых военных облигаций: наибольшая ставка – от 17,9% годовых
В приложение "Дия" добавили пять новых военных облигаций, которые украинцы могут приобрести в поддержку Сил обороны и экономики Украины. Об этом сообщает пресс-служба Дии.
Каждая из облигаций названа в честь временно оккупированных украинских городов – "Токмак", "Соледар", "Форос", "Новий Світ" и "Лівадія".
Отмечается, что деньги с продажи облигаций идут на обеспечение армии (дроны, логистика, провизия, расходы), а также финансирование социальных расходов (зарплаты педагогам, медикам, пенсии).
Новые облигации в Дие имеют следующие условия:
- "Токмак" – 15% годовых, выплата: 4 февраля 2026 года;
- "Соледар" – 16,75% годовых, выплата: 24 июня 2026 года;
- "Форос" – 16,75% годовых, выплата: 3 ноября 2027 года;
- "Новий Світ" – от 16,4% годовых, выплата: 14 апреля 2027 года;
- "Лівадія" – от 17,9% годовых, выплата: 9 июня 2027 года.
"Как это работает? Покупаете десять облигаций Токмак за 10 443 грн – через год получаете 11 509 грн на карту "єПідтримка". Никакой комиссии и скрытых платежей", – отмечают в Дие.
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