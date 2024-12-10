Инвестиции в освобождение Угледара и Скадовска: в Дии появились новые военные облигации

Угледар (Фото: скриншот/Минцифры)

В приложении "Дия" появились две новые именные военные облигации, посвященные временно оккупированным городам Угледар и Скадовск. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"Когда приобретаете военные облигации, то помогаете обеспечить военных техникой, едой и медикаментами, а еще поддерживаете экономику страны. Каждая облигация будет отображаться в приложении и будет напоминать о вашей помощи государству", — написал Федоров в соцсетях.

Ставка облигации "Угледар" от 15,6%, дата выплаты – 29 апреля 2026 года. "Скадовск" – от 16,4%, дата выплаты – 7 апреля 2027 года.

Чтобы купить военные облигации в приложении "Дия", необходимо:

Авторизоваться в Дии На стартовом экране нажать "Военные облигации" Выбрать облигацию, партнера и количество Подписать и оплатить В течение трех рабочих дней облигации появятся на счете

Кроме новых облигаций, в приложении "Дия" также можно приобрести военные облигации "Бахчисарай", "Керчь", "Джанкой", "Евпатория", "Судак", "Макеевка", "Симферополь", "Аскания Нова", "Гурзуф", "Лазурное", "Джарылгач", "Волчанск", "Дебальцево" и "Авдеевка".