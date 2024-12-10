Інвестиції у звільнення Вугледара та Скадовська: в Дії з'явилися нові військові облігації

Вугледар (Фото: скриншот/Мінцифри)

У застосунку "Дія" з'явилися дві нові іменні військові облігації, присвячені тимчасово окупованим містам Вугледар та Скадовськ. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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"Коли купуєте військові облігації, то допомагаєте забезпечити військових технікою, їжею та медикаментами, а ще підтримуєте економіку країни. Кожна облігація відображатиметься в застосунку і нагадуватиме про вашу допомогу державі", – написав Федоров у соцмережах.

Ставка облігації "Вугледар" від 15,6%, дата виплати – 29 квітня 2026 року. "Скадовськ" – від 16,4%, дата виплати – 7 квітня 2027 року.

Щоб купити військові облігації у застосунку "Дія", необхідно:

Авторизуватися в Дії На стартовому екрані натиснути "Військові облігації" Вибрати облігацію, партнера та кількість Підписати та сплатити Протягом трьох робочих днів облігації з'являться на рахунку

Окрім нових облігацій, у застосунку "Дія" також можна придбати військові облігації "Бахчисарай", "Керч", "Джанкой", "Євпаторія", "Судак", "Макіївка", "Сімферополь", "Асканія Нова", "Гурзуф", "Лазурне", "Джарилгач", "Вовчанськ", "Дебальцеве" та "Авдіївка".