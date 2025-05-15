У Дії зʼявилося пʼять нових військових облігацій: найбільша ставка – від 17,9% річних
У застосунок "Дія" додали п’ять нових військових облігацій, які українці можуть придбати на підтримку Сил оборони та економіки України. Про це повідомляє пресслужба Дії.
Кожна з облігацій названа на честь тимчасово окупованих українських міст – "Токмак", "Соледар", "Форос", "Новий Світ" і "Лівадія".
Зазначається, що гроші з продажу облігацій йдуть на забезпечення армії (дрони, логістика, провізія, витрати), а також на фінансування соціальних витрат (зарплати освітянам, медикам, пенсії).
Нові облігації в Дії мають такі умови:
- Токмак – 15% річних, виплата: 4 лютого 2026 року;
- Соледар – 16,75% річних, виплата: 24 червня 2026 року;
- Форос – 16,75% річних, виплата: 3 листопада 2027 року;
- Новий Світ – від 16,4% річних, виплата: 14 квітня 2027 року;
- Лівадія – від 17,9% річних, виплата: 9 червня 2027 року.
"Як це працює? Купуєте десять облігацій Токмак за 10 443 грн – через рік отримуєте 11 509 грн на картку єПідтримка. Жодної комісії та прихованих платежів", – зазначають у Дії.
- З початку 2024 року українці та бізнес збільшили обсяг придбаних ОВДП на 45,5 млрд грн.
- 23 жовтня у Дії з'явилися нові військові облігації із назвами міст Донецької області.
- У грудні 2024 року у Дії з'явилися дві нові іменні військові облігації, присвячені тимчасово окупованим містам Вугледар та Скадовськ.