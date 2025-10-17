В Дії з'явилася нова військова облігація "Лисичанськ"

Інвестиція під 16,9% річних із виплатою через рік допоможе купити зброю, техніку та ліки для ЗСУ

Фото: Дія

У застосунку "Дія" тепер можна придбати нову військову облігацію "Лисичанськ", кошти від якої підуть на потреби Сил оборони України. Про це повідомила Дія.

Держава запустила нову серію військових облігацій для фінансування армії. Гроші від продажу облігацій "Лисичанськ" спрямують на купівлю зброї, військової техніки, медикаментів і виплату зарплат військовим.

Одна облігація коштує 1 067 грн. Дохідність становить 16,9% річних. Через рік, 18 листопада 2026 року, інвестор отримає 1 245 грн.

На відміну від донату, військова облігація повертається з прибутком. Що більше облігацій купити, то більший дохід можна отримати за рік.

Придбати військову облігацію можна через застосунок. В Дії треба натиснути на "Військові облігації" на головному екрані й обрати облігацію "Лисичанськ", партнера та кількість. Протягом трьох робочих днів облігація з'явиться у вашому профілі в Дії.

Це безпечний спосіб інвестувати з гарантованою державою дохідністю й одночасно допомогти армії.

Військові облігації в Україні запустили у березні 2022 року для фінансування потреб оборони. За цей час українці вже придбали понад 21,5 млн військових облігацій через Дію. Це майже 22,4 млрд грн прямої допомоги для Сил оборони.