Межбанк закрылся падением доллара

В понедельник, 25 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,01/27,04, к закрытию котировки составили 26,90/26,93.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,90, максимальные – 27,01. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,93, максимальные – 27,04.

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Динамика межбанковского курса на графике

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Торги по евро начались с котировок 30,6671/30,7212, к закрытию котировки составили 30,5341/30,5682.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4138/0,4150, к закрытию котировки составили 0,4113/0,4120.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"