Межбанк закрылся падением доллара

В четверг, 11 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,85/26,89, к закрытию котировки составили 26,73/26,76.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,73, максимальные – 26,85. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,76, максимальные – 26,89.

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Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,2868/30,3405, к закрытию котировки составили 30,1247/30,1558.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4170/0,4182, к закрытию котировки составили 0,4147/0,4154.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"