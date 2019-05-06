Межбанк закрылся падением доллара

В понедельник, 6 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,52/26,56, к закрытию котировки составили 26,40/26,44.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,40, максимальные – 26,52. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,44, максимальные – 26,56.

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Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,6705/29,7238, к закрытию котировки составили 29,5468/29,5890.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4052/0,4063, к закрытию котировки составили 0,4050/0,4058.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"