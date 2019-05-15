Межбанк закрылся падением курса доллара

В среду, 15 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,34/26,38, к закрытию котировки составили 26,33/26,36.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,31, максимальные – 26,43. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,36, максимальные – 26,45.

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Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,5245/29,5587, к закрытию котировки составили 29,4501/29,4810.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4055/0,4064, к закрытию котировки составили 0,4063/0,4069.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"