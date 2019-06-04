Межбанк закрылся падением курса доллара

Во вторник, 4 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,20/27,23, к закрытию котировки составили 27,11/27,15.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,10, максимальные – 27,23. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,14, максимальные – 27,25.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,6380/30,6718, к закрытию котировки составили 30,5041/30,5464.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4161/0,4170, к закрытию котировки составили 0,4157/0,4165.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"