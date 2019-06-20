Межбанк закрылся падением курса доллара

В четверг, 20 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,37/26,40, к закрытию котировки составили 26,31/26,34.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,31, максимальные – 26,39. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,34, максимальные – 26,415.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,7152/29,7660, к закрытию котировки составили 29,7224/29,7510.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4146/0,4157, к закрытию котировки составили 0,4173/0,4182.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"