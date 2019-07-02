Межбанк закрылся падением доллара

Во вторник, 2 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,18/26,22, к закрытию котировки составили 26,17/26,185.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,17, максимальные – 26,19. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,185, максимальные – 26,21.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,5624/29,5997, к закрытию котировки составили 29,5694/29,5785.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4151/0,4161, к закрытию котировки составили 0,4130/0,4136.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"