Межбанк закрылся падением доллара

В четверг, 15 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,32/25,36, к закрытию котировки составили 25,15/25,185.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,15, максимальные – 25,39. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,185, максимальные – 25,43.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 28,1932/28,2353, к закрытию котировки составили 27,9466/27,9855.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3846/0,3854, к закрытию котировки составили 0,3800/0,3809.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"