Межбанк закрылся падением доллара

Во вторник, 27 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,18/25,22, к закрытию котировки составили 25,13/25,155.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,13, максимальные – 25,18. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,15, максимальные – 25,22.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,9649/28,0068, к закрытию котировки составили 27,9018/27,9270.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3804/0,3813, к закрытию котировки составили 0,3784/0,3789.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"