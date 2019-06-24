Межбанк закрылся падением гривни

В понедельник, 24 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,12/26,16, к закрытию котировки составили 26,17/26,19.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,12, максимальные – 26,20. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,16, максимальные – 26,23.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,7219/29,7622, к закрытию котировки составили 29,7971/29,8173.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4145/0,4156, к закрытию котировки составили 0,4153/0,4158.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"