Межбанк закрылся падением гривни

В понедельник, 2 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,20/25,23, к закрытию котировки составили 25,28/25,295.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,20, максимальные – 25,29. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,23, максимальные – 25,32.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,6746/27,7050, к закрытию котировки составили 27,7220/27,7359.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3780/0,3789, к закрытию котировки составили 0,3788/0,3791.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"