Межбанк закрылся падением гривни

Во вторник, 10 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,88/24,92, к закрытию котировки составили 25,00/25,03.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,83, максимальные – 25,00. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,855, максимальные – 25,03.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,4899/27,5341, к закрытию котировки составили 27,6000/27,6281.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3806/0,3814, к закрытию котировки составили 0,3814/0,3822.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"