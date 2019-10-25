Межбанк закрылся падением курса доллара

В пятницу, 25 октября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,22/25,26, к закрытию котировки составили 25,10/25,13.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,10, максимальные – 25,22. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,13, максимальные – 25,26.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 28,0194/28,0613, к закрытию котировки составили 27,8434/27,8767.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3940/0,3948, к закрытию котировки составили 0,3931/0,3937.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"