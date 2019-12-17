Межбанк закрылся падением курса доллара

Во вторник, 17 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 23,47/23,50, к закрытию котировки составили 23,45/23,465.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 23,45, максимальные – 23,47. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 23,465, максимальные – 23,50.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,1479/26,1813, к закрытию котировки составили 26,1467/26,1634.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3751/0,3760, к закрытию котировки составили 0,3751/0,3755.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"