Межбанк закрылся падением курса доллара

Во вторник, 14 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 23,99/24,03, к закрытию котировки составили 23,97/24,00.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 23,97, максимальные – 24,02. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,00, максимальные – 24,05.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,7296/26,7718, к закрытию котировки составили 26,6594/26,6904.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3904/0,3915, к закрытию котировки составили 0,3906/0,3912.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"