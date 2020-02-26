Межбанк закрылся падением курса доллара

В среду, 26 февраля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,63/24,65, к закрытию котировки составили 24,59/24,615.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,59, максимальные – 24,65. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,615, максимальные – 24,675.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,7900/26,8110, к закрытию котировки составили 26,7047/26,7294.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3764/0,3769, к закрытию котировки составили 0,3769/0,3775.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"