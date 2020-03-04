Межбанк закрылся падением курса доллара

В среду, 4 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,00/25,025, к закрытию котировки составили 24,81/24,84.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,81, максимальные – 25,00. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,84, максимальные – 25,025.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,8950/27,9228, к закрытию котировки составили 27,5763/27,6071.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3776/0,3782, к закрытию котировки составили 0,3742/0,3748.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"