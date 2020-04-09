Межбанк закрылся падением курса доллара

В четверг, 9 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,38/27,43, к закрытию котировки составили 27,25/27,28.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,20, максимальные – 27,38. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,23, максимальные – 27,43.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,7346/29,7862, к закрытию котировки составили 29,7733/29,8061.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3649/0,3659, к закрытию котировки составили 0,3694/0,3700.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"