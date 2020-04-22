Межбанк закрылся падением курса доллара

В среду, 22 апреля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,09/27,12, к закрытию котировки составили 26,995/27,025.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,00, максимальные – 27,11. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,02, максимальные – 27,13.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,4224/29,4523, к закрытию котировки составили 29,3003/29,3302.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3504/0,3511, к закрытию котировки составили 0,3550/0,3555.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"