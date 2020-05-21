Межбанк закрылся падением курса доллара

В четверг, 21 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,74/26,77, к закрытию котировки составили 26,70/26,74.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,68, максимальные – 26,79. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,70, максимальные – 26,81.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,3284/29,3613, к закрытию котировки составили 29,3326/29,3765.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3755/0,3763, к закрытию котировки составили 0,3773/0,3780.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"