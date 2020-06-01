Межбанк закрылся падением курса доллара

В понедельник, 1 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,82/26,85, к закрытию котировки составили 26,78/26,80.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,78, максимальные – 26,82. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,80, максимальные – 26,85.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,8694/29,9028, к закрытию котировки составили 29,7954/29,8176.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3833/0,3842, к закрытию котировки составили 0,3845/0,3850.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"