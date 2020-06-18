Межбанк закрылся падением курса доллара

В четверг, 18 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,79/26,82, к закрытию котировки составили 26,73/26,75.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,725, максимальные – 26,79. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,745, максимальные – 26,82.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,1628/30,1859, к закрытию котировки составили 29,9750/29,9974.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3844/0,3852, к закрытию котировки составили 0,3834/0,3841.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"